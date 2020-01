URGENTE! Paciente com suspeita de coronavírus em Sobral!

Ao todo são 9 registros de suspeita de coronavírus no Brasil.

Paciente com suspeita de coronavírus no Ceará se encontra internado em hospital da Unimed no município de Sobral, na região Norte, segundo O POVO apurou com duas fontes ligadas à saúde no fim da tarde desta quarta-feira, 29. O paciente seria do sexo masculino segundo as informações repassadas à reportagem. A Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) confirmou o caso por meio de nota. "[O paciente] Foi medicado e está internado, em observação e isolamento respiratório. O quadro clínico dele é estável", diz.





Segundo o presidente da Unimed Sobral, Carlos Arcanjo o paciente é chinês e havia passado alguns dias na China, epicentro da epidemia mundial do coronavírus. Ao voltar, o homem teria se sentido mal e teve um quadro dispneia, que é falta de ar, além de dor de cabeça, e foi internado na unidade de saúde na manhã desta quarta-feira, onde está isolado.





O paciente é comerciante no município e está na faixa dos 40 anos. Outra pessoa, que mora com o chinês com a suspeita e teve contato com ele, também chegou à Unimed procurando atendimento com os mesmo sintomas e foi orientado a procurar a rede pública de saúde.





Ele havia passado três meses na China e chegou há 15 dias no Ceará. Após a chegada em território cearense, ele ainda transitou pelo município de Tianguá, na Serra da Ibiapaba, onde ele tinha negócios. O homem será transferido ainda hoje para o Hospital Regional Norte (HRN), em Sobral, ou para o Hospital São José, em Fortaleza. As informações foram repassadas por Arthur Guimarães, diretor da Unimed Sobral.





A Secretaria Municipal de Saúde de Sobral notificou a Sesa ainda nesta manhã, segundo o diretor da Unimed Sobral.





A confirmação da suspeita no Ceará foi divulgada pelo Ministério da Saúde (MS) nesta quinta-feira, em entrevista coletiva. Todos os casos suspeitos viajaram à China, segundo o MS. Há também três casos em São Paulo, dois em Santa Catarina, um no Rio de Janeiro, um em Minas Gerais e um no Paraná. Ao todo são 9 registros de suspeita de coronavírus no Brasil.





Conforme o MS, já são 33 casos do novo coronavírus notificados, quatro descartados e 20 excluídos até o momento. Novo Boletim Epidemiológico deve ser divulgado ainda nesta quinta-feira, 29.





(O POVO)