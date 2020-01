Urubus são abatidos e carne é vendida como se fosse galinha em feira

Imagens de urubus abatidos que estariam sendo vendidos como galinha caipira em uma feira começaram a viralizar nas redes sociais neste fim de semana. De acordo com o Portal Na Hora, o registro foi feito em Manaus.





É possível ver as aves sendo depenadas e as cabeças ao lado. A carne do urubu estaria sendo vendida ao preço “promocional” de R$ 5 o quilo. Os urubus foram capturados com linha de pesca e anzóis com isca, segundo a publicação. Alertamos que as imagens a seguir são fortes.





Veja:

A carne do animal não é recomendável, pois ave é necrófaga – se alimenta de animais mortos – e possuem bactérias de putrefação que podem provocar infecção alimentar e outros danos à saúde humana.





Via portal Meio Norte