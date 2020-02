Agricultor morre atingido por raio em Itarema

Segundo testemunhas, o homem tinha trabalhado a manhã inteira na limpeza de um terreno e foi atingido quando estava se alimentando junto a uma cerca de arame farpado.





Um homem morreu depois de ser atingido por um raio na manhã desta segunda-feira (10), no município de Itarema, no Ceará. O corpo dele foi encontrado a alguns metros de uma cerca de arame farpado, onde, segundo testemunhas, ele estaria almoçando.





Moradores da região relataram que o agricultor tinha passado a manhã trabalhando na limpeza do terreno e, no momento em que fazia uma pausa para o almoço, foi atingido pela descarga elétrica e morreu no local. Junto ao corpo, estava uma mochila e alguns alimentos. A cerca estava danificada.





De acordo com a Funceme, nesta segunda-feira (10) a região foi atingida por forte chuva, acompanhada de relâmpagos, raios e trovões.





O Diário do Nordeste entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para solicitar mais informações sobre o caso e aguarda resposta.





(Diário do Nordeste)