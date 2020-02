Serio Moro envia Força Nacional para combater desmatamento ilegal na Amazônia

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro decidiu enviqr homens da Força Nacional para controle do desmatamento no Pará.





A Força Nacional atuará no combate ao desmatamento no Pará. As equipes atuarão em conjunto com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Ministério do Meio Ambiente, assinala o site Metrópoles.





