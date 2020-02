Homem que matou mãe e bebê a facadas é morto a pauladas

Milícia local teria autorizado linchamento popular.

O ajudante de pedreiro Luís Fernando Barbosa, de 21 anos, acusado de matar a facadas uma mulher de 24 anos e o filho dela, de 4 meses, foi morto a pauladas nesta segunda-feira (10), no bairro da Gardênia Azul. A Polícia Civil do Rio de Janeiro confirmou a morte do suspeito.





Segundo moradores da região, a milícia que domina a área foi a responsável por autorizar a execução de Barbosa. O corpo dele foi jogado no Canal do Anil.





– Ele invadiu a casa de um casal que estava em São Paulo. Hoje pela manhã, eles pegaram ele tomando banho. O Luís tentou correr mas foi pego por eles [os milicianos] – contou uma moradora.

Foto do suspeito foi espalhada pela comunidade Foto: Reprodução





Ainda segundo a testemunha, o ajudante de pedreiro foi espancada na rua, na frente de várias pessoas, até morrer. Em seguida, seu corpo foi jogado no canal e os autores do justiçamento fugiram.





O delegado Jefferson Ferreira Nascimento, da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), afirmou que Barbosa “foi morto por espancamento por populares não identificados”.





CRIME BÁRBARO





A dona de casa Marileide da Silva Nascimento, de 24 anos, e o filho dela, Bryan Lucas Júnior, de apenas 4 meses, foram mortos a golpes de faca na última sexta-feira (7), na Gardênia Azul, Zona Oeste do Rio.





De acordo com a perícia, mãe e filho receberam mais de 30 golpes de faca.





A polícia acredita que o ajudante de pedreiro entrou na casa das vítimas com a intenção de matar a ex-companheira, Lucilene Pereira da Silva, de 22 anos, que era prima de Marileide. As duas vítimas moravam na mesma casa que Lucilene.





Os corpos de mãe e filho serão transladados nesta terça-feira (11) para a cidade de Buriti Bravo, no Maranhão, de onde veio a família.





(Pleno News)