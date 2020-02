SOBRAL: O DISTRITO DE TAPERUABA ESTÁ ABANDONADO! VÍDEO

Moradores de Taperuaba esperam há mais de 10 anos, que os vereadores e prefeito que eles ajudaram a eleger, voltem lá esse ano para prometerem de novo resolver o problema desse esgoto.





O esgoto que corre por toda a extensão da rua das Almas, próximo ao "espaço cultural", vem causando uma série de doenças e o mau cheiro que atrapalha o almoço e até o sono noturno, quando fica mais forte. As crianças e os idosos são os que mais sofrem, inclusive com dificuldade até de acesso as suas casas.

(Wellington Macedo)