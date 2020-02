ALIANÇA PELO BRASIL REALIZARÁ MUTIRÃO DE ASSINATURAS EM SOBRAL

Lideranças cearenses do Aliança Pelo Brasil, estarão na quarta-feira (12), em Sobral, na Praça da Coluna da Hora, a partir das 8h, para coletar assinaturas com intuito de criar o novo partido do Presidente da República Jair Messias Bolsonaro.





O evento contará com participações dos Deputados Estaduais André Fernandes e Delegado Cavalcante, Kawan Miranda e do pré-candidato a Vereador Jeová Júnior e terá todo o suporte necessário para que o cidadão possa preencher a ficha de apoiamento.





Conforme o Deputado Estadual André Fernandes, o município faz parte do itinerário de coletas de assinaturas pelo interior do Ceará. “Sobral foi um dos municípios que, mesmo sendo reduto dos Ferreira Gomes, teve apoio de peso na campanha para Bolsonaro, por isso, estaremos nos unindo novamente para apoiarmos o 01’’, explica André.





Jair Messias Bolsonaro, no segundo turno das eleições, conquistou 34.651 votos dos sobralenses. Uma votação expressiva no município.