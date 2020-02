André Mendonça pede fim da greve policial no Ceará

Em entrevista à imprensa ao lado de Sergio Moro (Justiça e Segurança), Fernando Azevedo (Defesa) e do governador Camilo Santana, André Mendonça (AGU) disse esperar uma solução o mais rápido possível para a greve dos policiais no Ceará.





“A nossa expectativa é de uma solução seja uma realidade o mais rápido possível. Conclamar também aquelas pessoas que estão envolvidas que adotem uma postura de retração desse movimento, é importante. A população do Ceará é quem sofre e ela precisa confiar nas suas instituições, dentre elas a polícia. Então, da importância, do exemplo de todos os integrantes desse movimento de um comportamento agora de regresso às atividades normais no menor tempo possível”, disse.





Com informações do portal O Antagonista

Veja mais sobre: Policia

(Imagem: REUTERS/Lucas Moura)