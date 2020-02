Antes de pedir licença, Cid Gomes usou "cotão" do Senado para ir de jatinho a Sobral

Antes de se licenciar do Senado para coordenar as candidaturas do PDT nas eleições municipais no Ceará, Cid Gomes recorreu à cota parlamentar para fretar jatinhos em duas ocasiões, em novembro do ano passado.





No dia 21, uma quinta-feira, o senador gastou R$ 4 mil do “cotão” para voar de Fortaleza a Sobral, sua cidade, que dista 230 quilômetros da capital. Cid não divulgou nenhuma agenda nesse dia.





Já no dia 30, um sábado, o irmão de Ciro Gomes usou R$ 12 mil para ir de avião particular até o município de Santa Quitéria, onde, interessado em alianças com o partido, participaria de um evento do PTB.





Cid tirou “licença particular”, o que não dá a ele o direito de continuar recebendo salário do Senado. Em seu lugar, tomou posse o empresário do ramo da educação Prisco Bezerra, que é irmão do atual prefeito da capital cearense.

Fonte: O Antagonista