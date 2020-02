Após bloqueio de manifestantes, Quartel da PM de Camocim volta a rotina normal

A rotina de trabalho dos policiais militares da 3° companhia do 3° Batalhão da PM de Camocim voltou ao normal na manhã de hoje, quinta-feira, 20. No final da tarde de ontem, um grupo de mulheres, supostamente familiares de policiais, bloquearam a entrada da sede do batalhão em forma de protesto e esvaziaram pneus de viaturas.





Após solucionado o problema nas viaturas, o trabalho foi retomado na manhã de hoje, quinta-feira, 20, sem nenhuma alteração.





Ainda ontem, quarta-feira, 19, uma equipe da Delegacia Regional de Polícia Civil, comandada pelo delegado Hebert Ponte atuou na cidade de Sobral auxiliando no patrulhamento urbano afim de conter a ação de criminosos na sede do município.





