POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL EM AÇÃO!

Policiais Civis lotados na Delegacia de Defesa da Mulher DDM Sobral, no final da manhã de hoje, dia 20 de fevereiro de 2020, deram cumprimento a mais um mandado de prisão preventiva. Desta vez, foi contra a pessoa de BELARMINO BASTO DE ARAÚJO FIRMINO FILHO, conhecido por "LOIRINHO FEIJÃO". Os Polícias Civis fizeram o levantamento de onde o acusado poderia estar, em seguida fizeram uma campana e quando o mesmo saiu da casa onde estava e entrou em carro, os Policiais Civis realizaram a prisão do acusado. Loirinho Feijão, tentou se evadir a pé e foi perseguido pelos policiais civis, sendo capturado a algumas ruas do local e logo em seguida levado para a DDM, onde foi apresentado a autoridade policial para os procedimentos cabíveis. Loirinho Feijão foi preso por força de um Mandado de Prisão por quebra de medida protetiva e crime de ameaça de morte contra sua ex-namorada, pelo qual já tinha sido preso por ter ameaça e agressão. Logo após o procedimento, BELARMINO foi levado para a Penitenciária de sobral onde ficará a disposição da justiça.

