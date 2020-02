Viatura da Polícia Civil tomada por manifestantes é recuperada em Caucaia

A viatura foi tomada na tarde de hoje no bairro Antônio Bezerra.

Uma viatura da Polícia Civil que foi tomada por manifestantes na tarde desta quinta-feira (20), na Avenida Mister Hull, no bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza, foi recuperada na cidade de Caucaia, Região Metropolitana da capital cearense.





A viatura foi recuperada por uma equipe de policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF). Os policiais civis que estavam no carro não foram lesionados. Os procedimentos cabíveis relacionados ao fato já estão sendo adotados.





Além da Força Nacional que chegou em Fortaleza nesta quinta-feira (20), o presidente Jair Bolsonaro, autorizou o emprego das Forças Armadas para Garantia da Lei e da Ordem (GLO) no Ceará. Com isso, a partir de agora o general Cunha Mattos, comandante da 10ª Região Militar, assume o comando da Segurança Pública do Ceará.







Com informações do portal Cnews