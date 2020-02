Batalhão do Raio é tomado por policiais amotinados em Sobral

Na unidade, onde também funciona a Ciopaer, há cerca de 15 viaturas e 20 motos com os pneus esvaziados.

O Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) da Polícia Militar de Sobral (Norte do Ceará), onde também fica instalada a Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), foi tomado por um grupo policiais militares que aderiram ao movimento de paralisação dos agentes de segurança, na madrugada desta sexta-feira (21). O Raio é considerado como a "tropa de elite" da Polícia Militar do Estado.





Em visita ao local, a reportagem constatou que cerca de 15 viaturas e 20 motos tiveram os pneus esvaziados por militares. Aos poucos,os policiais e suas esposas começam a chegar e se concentrar na unidade.





Segundo um dos representantes do movimento presentes no batalhão, o grupo não concorda com a ação de alguns homens encapuzados que ordenaram o fechamento de comércios na cidade, na tarde da última quarta-feira (19).









MOTIM EM SOBRAL





No fim desse mesmo dia, o senador licenciado e ex-governador do Ceará Cid Gomes (PDT) foi atingido por dois tiros, enquanto tentou entrar em um quartel militar ocupado por homens mascarados com uma retroescavadeira.





As balas atingiram a região torácica de Cid Gomes, mas ele deixou o local andando e consciente. Na manhã do dia seguinte, o senador saiu da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e foi transferido para a enfermaria do Hospital do Coração de Sobral, vindo a ser transferido logo depois para uma unidade hospitalar em Fortaleza.









REUNIÃO DA CÚPULA





Na manhã desta sexta-feira (21), o secretário da Segurança Pública do Ceará, André Costa, e outras autoridades da área no Estado participam de uma reunião com o comando da 10ª Região Militar, no Centro de Fortaleza.





A principal pauta é tratar como o Exército vai atuar juntamente com a Força Nacional, que está desde quinta na Capital.





A partir deste encontro, vai ser definido, por exemplo, quantos homens das Forças Armadas vão ser utilizados no trabalho de segurança e quando estes militares vão sair para as ruas. A 10ª Região Militar atende tanto ao Ceará como o Piauí.





