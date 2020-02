Avião vindo da França faz pouso de emergência em Fortaleza após passageiro agredir tripulantes

Um turista irlandês foi preso pela Polícia Federal dentro de um avião que fez um pouso emergencial no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, na tarde desta terça-feira (11). O homem surtou na aeronave, agrediu os tripulantes e causou riscos ao voo internacional que havia saído de Paris com destino ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.





De acordo com a Assessoria de Comunicação Social da PF em Fortaleza, o piloto da aeronave solicitou o pouso de emergência no aeroporto da Capital cearense após o passageiro causar riscos para a segurança do voo.





O irlandês, que não teve a sua identidade revelada pelas autoridades, teria causado o tumulto dentro do avião e chegou aferir um dos tripulantes até ser dominado. Diante do estado de tensão causado aos demais passageiros, foi autorizada a mudança de rota e o avião aterrissou em Fortaleza em caráter emergencial.





Os agentes da PF entraram rapidamente na aeronave e algemaram o irlandês, que foi levado, inicialmente, ao Posto Médico do Aeroporto e, em seguida, conduzido à Superintendência da PF, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal e expor a perigo aeronave em voo. As penas dos crimes somadas podem resultar em até seis anos de prisão para o suspeito.





Outras prisões





Também ontem, a PF efetuou a prisão de um africano, natural do Marrocos, e uma brasileira (cearense) pelo crime de falsidade ideológica. O casal recebeu voz de prisão na própria sede da PF, no bairro de Fátima, onde apresentou documentação falsa para obter autorização de residência fixa no Brasil (Ceará).





O marroquino e a cearense foram detidos nas dependências da Delegacia de Imigração (Delemig) e, pelo crime de falsidade ideológica, podem pegar uma pena de um a cinco anos de prisão, além do pagamento de multa à Justiça brasileira.





(Fernando Ribeiro)