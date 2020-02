PREFEITURA DE SOBRAL DESEMBOLSA R$ 170 MIL PARA PAGAR A BANDA OLUDUM

A banda Olodum irá animar no próximo sábado (15) a 74ª edição do "Bloco dos Sujos", que percorrerá as principais ruas da cidade.





A Prefeitura desembolsou R$ 170 mil dos cofres públicos para custear a banda.





Em tempo





É notório que a Prefeitura de Sobral disponibilizada de muito dinheiro para eventos "culturais" e para a construção de praças e areninhas, mas falta dinheiro para investir na saúde pública.