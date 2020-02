Bolsonaro celebra avanço de lei que fará preso “se bancar”

Projeto segue para votação em plenário.

O presidente Jair Bolsonaro comemorou em suas redes sociais a aprovação, no Senado, de um projeto de lei que faz com que presos banquem as próprias despesas enquanto estiverem sob custódia do Estado.





– Humildemente parabenizo a Comissão de Constituição e Justiça do Senado por dar um grande passo aprovando o projeto de lei que obriga presos a bancarem suas despesas enquanto encarcerados. A matéria agora segue para plenário – escreveu o presidente.





O projeto de lei, de autoria do ex-senador Waldemir Moka (MDB-MS), foi aprovado em comissão no Senado nesta quarta-feira (12). Caso seja aprovado em todas as fases, o PL irá altera a Lei de Execução Penal e obrigará o preso a ressarcir o Estado pelas despesas provenientes da sua “manutenção no estabelecimento prisional”.





O relator do projeto, o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), determinou que os presos que não tenham condições de estornar os recursos ao Estado “somente estará obrigado ao ressarcimento quando o estabelecimento prisional lhe oferecer condições de trabalho”. Outra regra prevê que, caso trabalhe, “o desconto mensal não excederá um quarto da remuneração recebida”.





Já para o preso que possuir condições de devolver os recursos ao Estado, “o ressarcimento independerá do oferecimento de trabalho pelo estabelecimento prisional”, ou seja, o detento terá que pagar a dívida trabalhando ou não.





Caso o pagamento não seja realizado, o débito pode se tornar “dívida ativa da Fazenda Pública”.





