Genecias Noronha e Aderlânia Noronha têm mandatos cassados por abuso de poder político

O deputado federal Genecias Noronha (SD) e a deputada estadual Aderlânia Noronha (SD) tiveram os mandatos cassados, nesta terça-feira (12), pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), por abuso de poder político nas eleições de 2018. Foram seiss votos a favor da cassação e um contrário.

Na mesma ação, o TRE-CE também determinou a inelegibilidade dos dois e do prefeito de Parambu, Raimundo Noronha Filho (irmão de Genecias), e de seu vice, Luiz Noronha Júnior. Genecias e Aderlânia são acusados de utilizar a página oficial da Prefeitura de Parambu para se promoverem politicamente durante o período de pré-campanha das eleições de 2018. Os dois foram eleitos no pleito.





Conforme denúncia do Ministério Público Eleitoral (MPE), houve um "explícito sistema de marketing pessoal" em favor dos dois nas páginas oficiais da Prefeitura de Parambu, cujo prefeito é irmão de Genecias.





Os dois podem recorrer da decisão no exercício dos mandatos. A defesa dos parlamentares informou que irá aguardar a publicação do acórdão para entrar com recurso.





