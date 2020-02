Bolsonaro critica exame de tóxicos para adquirir arma

Medida foi aprovada na CCJ do Senado esta semana.

Nesta quinta-feira (6), o presidente Jair Bolsonaro realizou sua tradicional transmissão ao vivo pelo Facebook. No vídeo, entre outras coisas, ele criticou um projeto de lei que tramita no Senado exigindo exame toxicológico para quem quiser adquirir uma arma de fogo ou o porte.





De autoria do senador Styvenson Valentim (Podemos – RN), o projeto exige que o exame toxicológico apresente resultado negativo e que seja revalidado em um período de até três anos. Para ele, a proposta iria preencher uma lacuna importante no Estatuto do Desarmamento.





A medida foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. Bolsonaro, no entanto, não concorda com a ideia.





– O Senado está apreciando uma lei que exige exame toxicológico para quer for comprar armas ou ter porte (…) Quem quer fazer besteira não vai comprar uma arma [legalmente] (…) Espero que isso não passe no Senado e nem pela Câmara dos Deputado (…) Em último caso, tenho o poder de veto – ressaltou.





O presidente disse que não tem sentido exigir o exame para quem precisa se defender.





– Devíamos fazer o mesmo para político e para todos os tipos de profissões (…) como médico, motorista, ator de filme pornô (…) O cara gasta o seu dinheiro, compra uma arma para poder se defender. Aí exige do dono da casa um exame toxicológico. Tem que exigir é para os criminosos – destacou.





