UNINTA auncia última chamada para Processo Seletivo 2020.1

O Centro Universitário Inta (UNINTA) info rma que encerram no dia 9 de fevereiro as inscrições para o Processo Seletivo com a nota do ENEM, para ingressar ainda neste semestre.

O processo também está aberto para alunos transferidos e graduados. Os inscritos podem aderir ao financiamento de até 100% do curso com o programa CredIES, sem precisar esperar por outros financiamentos que poderão atrasar o início das suas carreiras. Assim mesmo, a instituição informa que ainda há 490 vagas do FIES para adesão também no atual semestre.









No UNINTA, é possível escolher entre mais dos 20 cursos de nível superior oferecidos pelo Centro Universitário Inta e iniciar sua carreira de imediato. A inscrição é realizada online através do site https://uninta.edu.br/site/vestibulares





Mais informações em: https://uninta.edu.br/site/processos-seletivos/ .