Bolsonaro diz que, em seu governo, GLO não será eterna

Presidente pediu que o governador do Ceará resolva a questão com a Polícia Militar.

Nesta quinta-feira (27), o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a Operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) no estado do Ceará não será eterna. Em uma transmissão ao vivo no Facebook, ele pediu que o governador Camilo Santana (PT) resolva a questão com a Polícia Militar (PM).





– GLO no Ceará vença amanhã. E a gente espera que o governador [Camilo Santana] resolva o programa da Polícia Militar e bote um ponto final da questão. Porque a GLO não é para ficar eternamente atendendo um ou mais governadores, mas sim uma questão emergencial – apontou.





– Apelo ao governador do Ceará, o senhor Camilo, que entrou em contato conosco, pediu a GLO e foi atendido por oito diaa. [Peço] Que resolva esse problema do seu estado. É o melhor para todo mundo. Negocia com sua Polícia Militar e chegue a um bom termo para a questão. Estamos torcendo para isso, porque a GLO minha não é ad eternum. No passado era com outros presidentes, mas comigo não é. A gente espera que o governador tenha sua responsabilidade, e que pelo estou sabendo, está buscando uma solução. Peço que ele se empenhe o máximo possível para que os policiais voltem a cumprir seu trabalho no estado do Ceará – destacou.





O presidente também voltou a defender que o Congresso aprove a questão do excludente de ilicitude para militares em ações de GLO.





– E o que eu falo da GLO. Precisamos de uma retaguarda jurídica (…) O que eu pretendo do Parlamento, para ter tranquilidade ao assinar uma GLO. Queremos atender os governadores, mas preciso do apoio deles para que o Parlamento vote o excludente de ilicitude (…) Nós autoridades temos que ter responsabilidade e ciência de que, se algum imprevisto acontecer, você pegar um garoto de 21 anos de autoridade e condená-lo a 30 anos de cadeia. Não é justo – explicou.





(Pleno News)