Cadela come passaporte e “poupa” dona de coronavírus

Kimi impediu sua tutora de seguir para Wuhan, cidade considerada como epicentro da doença.

Uma cadela teve um ato “heroico” no último mês. Não, ela não deu um pulo na água e salvou alguém que estava se afogando e muito menos precisou morder algum bandido para salvar uma pessoa que estava prestes a ser roubada. Porém, definitivamente, o ato da nossa personagem foi digno de um “cão de guarda”.





O que a golden retriever das fotos acima fez foi comer o passaporte de sua dona, uma moradora de Taiwan. De primeira, o ato do animal parece ter sido bem ruim, e foi exatamente isso que a tutora da Kimi, como ela é chamada, pensou quando viu seu documento destruído e percebeu que não teria como viajar para Wuhan, cidade chinesa considerada o epicentro dos casos de coronavírus.





– Vi essa cena no momento em que voltei para o meu quarto! Quem pode explicar em meu nome, será que consigo ao menos deixar o país? – escreveu ela uma rede social.





Porém, no dia seguinte, quando a dona de Kimi percebeu que o lugar para onde viajaria estava sendo o foco dos casos de coronavírus, ela voltou às redes sociais, mas dessa vez para agradecer sua golden retriever por tê-la protegido.





– Vocês ainda se lembram do incidente do passaporte? Em retrospectiva, esta pequena estava realmente me protegendo. Depois que meu passaporte foi destruído, o vírus começou a proliferar no meu destino. Eu me sinto um pouco emocionada agora. Que bom que você me impediu de ir na viagem – completou.





Wuhan é o epicentro da infestação por coronavírus. A doença já matou 361 pessoas em território chinês e afetou mais de 17 mil pessoas.





(Pleno News)