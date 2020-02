Bolsonaro critica colégios no Nordeste: "Formam militantes"

Presidente participou do lançamento da pedra fundamental do futuro Colégio Militar de São Paulo.

O presidente Jair Bolsonaro participou, nesta segunda-feira (3), do lançamento da pedra fundamental do futuro Colégio Militar de São Paulo. Durante o evento, ele criticou as escolas do Nordeste por formar “militantes” e desinformar os alunos, e disse ainda que o novo modelo de ensino será destinado a toda a população.





– Vai ser uma escola para todos: Para os filhos dos membros das Forças Armadas, da Polícia Militar, dos Bombeiros, da Polícia Civil, da sociedade civil. Não vamos distinguir ninguém por cor ou crença. Todos nós somos iguais, não interessa a cor de nossa pele, a nossa religião. Seja lá o que for, a questão social também – ressaltou.





Bolsonaro também falou sobre os resultados do último exame do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa) e disse acreditar que o Brasil fará melhor em 2021.





– O Brasil chegou numa situação na educação que não pode ser ultrapassado por mais ninguém. Já estamos no último lugar, e essa prova do Pisa foi realizada em 2018. Com certeza melhoraremos muitas posições na prova de 2021. Se deixarmos apenas alunos das escolas militares e das escolas militarizadas, o Brasil estaria entre os dez do mundo – destacou.





O presidente ainda lamentou a decisão dos governadores do Nordeste de não aceitaram o modelo.





– Governadores no Nordeste não aceitaram a escola cívico- militar. Para eles, a escola vai indo muito bem, formando militantes e desinformando, lamentavelmente – apontou.

Fonte: Pleno NewsFoto Caroline Antunes