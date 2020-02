150 imóveis de traficantes serão leiloados em 2020

Beira-Mar e Cabeça Branca possuem imóveis na lista de bens que serão vendidos pelo governo brasileiro.





À frente da pasta de Justiça e Segurança Pública, o ministro Sergio Moro vai leiloar, ao longo deste ano, 150 imóveis que pertenciam a traficantes e foram tomados por decisões judiciais.





A lista conta com bens de Luiz Carlos da Rocha, maior traficante de drogas do Brasil, apelidado de “Cabeça Branca”.





Entre os bens de Rocha que serão leiloados estão duas fazendas no Mato Grosso avaliadas em R$ 10 milhões e dois apartamentos de luxo em Santa Catarina, capital do Rio Grande do Sul.





Um imóvel de “Cabeça Branca” está no mesmo condomínio em que o jogador Neymar possui uma casa, onde as unidades têm valores a partir de R$ 2,5 milhões.





Há ainda quatro apartamentos de Fernandinho Beira-Mar: um em Guarapari, no Espírito Santo, e três na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro, informa o site Metrópoles.