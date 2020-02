Caixa Econômica abre vagas de estágio para todo o Brasil

Oportunidades são para as áreas de finanças, secretariado, informática, administração e segurança do trabalho.

Em parceria com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), a Caixa Econômica Federal abriu processo seletivo de estágio para estudantes dos ensinos médio regular e técnico. O prazo para inscrições e realização da prova online até o dia 26 de fevereiro pelo site do CIEE





As vagas disponíveis são para as áreas de finanças, secretariado, informática, administração e segurança do trabalho. A carga horária é de 20 a 25 horas semanais e o salário é de R$ 400 ou R$ 500, com direito a auxílio-transporte de R$ 130.





A prova online será feita pelo próprio site do CIEE e abordará questões sobre língua portuguesa, matemática e conhecimentos gerais. O processo ainda terá uma entrevista na unidade da Caixa Econômica Federal com a vaga ofertada.





(Pleno News)