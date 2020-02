Campanha Carnaval Solidário do HRN pretende arrecadar 100 bolsas de sangue

Considerada uma das maiores festas do ano, o Carnaval acende o alerta para o maior risco de acidentes nas estradas. Pensando nisso, o Hospital Regional Norte (HRN), do Governo do Estado do Ceará, promove a campanha de doação de sangue “Carnaval Solidário”. A iniciativa acontece na quarta-feira, 19, no ambulatório da unidade, das 8h às 18 horas.





Realizada há sete anos em parceria com o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce), a campanha traz o tema “Antes de cair na folia, bote a solidariedade em dia”. A ideia é sensibilizar a sociedade para a importância da doação de sangue no período que antecede o Carnaval. A expectativa é arrecadar 100 bolsas de sangue. Ao todo, até quatro pessoas podem ser beneficiadas com uma única doação.





A mobilização em prol da doação de sangue também acontece no HRN nos messes de junho e novembro. Solidariedade e desejo de salvar vidas impulsionam as campanhas, que envolvem colaboradores do hospital e contam com a participação da população de Sobral. “Nós entendemos que as campanhas de doação refletem nosso compromisso de salvar vidas”, ressalta Iara Pinto, coordenadora do Serviço Social do HRN.





Como ser um doador





Para doar sangue, é necessário estar saudável, apresentar documento oficial de identidade com foto, pesar acima de 50 kg, estar bem alimentado (é recomendado evitar alimentos gordurosos quatro horas antes da doação), ter entre 16 e 69 anos. O intervalo de doação para homens é de dois meses, e é possível doar, no máximo, quatro vezes por ano.





No caso das mulheres, o intervalo entre uma doação e outra é de três meses, sendo possível doar até três vezes num período de doze meses. Mulheres grávidas ou que estejam amamentando, pessoas que estão expostas a doenças transmissíveis pelo sangue, como Aids, hepatite, sífilis e doença de Chagas e quem teve diagnóstico de hepatite após os 11 anos de idade não podem doar.

Serviço





Doação de Sangue no HRN

Quando: 19 de fevereiro de 8h às 18h

Local: Ambulatório do HRN (Rua Presidente Geisel, 419 – Junco. Sobral-CE)