CARNAVAL DE CAMOCIM CHEGA SEGURO E TRANQUILO AO FINAL

O terceiro e penúltimo dia de folia em Camocim foi pautado pela tranquilidade nas praias, lagos, lagoas e à noite, durante os shows na Praça do Odus.

O mesmo ocorreu nos dois primeiros dias do carnaval, que viveu seu ápice nesta terça-feira (24), com o eletrizante show de Alok.

A fila para a apresentação do DJ chegou até a esquina da Praça do Coreto, distante cerca de 500 metros do palco.





Encerrando o maior e mais animado Carnaval do Litoral Oeste e da Rota das Emoções, a Praça do Odus receberá, na noite desta terça-feira (25), a partir das 22 horas, DJ Fran, Xavier, Samuel Lima e Forró Real.





O perímetro da Praça do Odus conta com mais de 100 seguranças particulares, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal e DEMUTRAN.





O evento é uma realização da Prefeitura de Camocim, através da Secretaria da Cultura.





Fonte: Camocim Online