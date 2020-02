Polícia Civil encontra drogas e armas enterradas e prende trio

Um dos homens é suspeito de participar de um duplo homicídio, ocorrido em janeiro deste ano.

Um trabalho de investigação da Polícia Civil, por meio da Delegacia Municipal de Itarema, resultou nas prisões em flagrante de três homens por tráfico de drogas. Um dos presos é suspeito de ter participado do duplo homicídio ocorrido em uma festa, no dia 25 de janeiro, na localidade de Juritianha, situada em Acaraú. Com o trio, a Polícia Civil aprendeu drogas, duas armas municiadas e um automóvel.





De acordo com a investigação, a Polícia Civil tomou conhecimento que Mateus Castro Torres (19), conhecido como "Farinha", e que tinha mandado de prisão em aberto, estava na região da Praia da Barra, situada na Ilha do Guajirú, em Itarema. Ao chegar ao local, os policiais civis se depararam também com outros dois suspeitos identificados como Luís Fernando Souza de Freitas (19), natural do Rio de Janeiro (RJ) e sem antecedentes criminais no Ceará, e Francisco Bruno de Sousa Apolinário (24), com passagem por disparo de arma de fogo. Com eles, a Polícia Civil apreendeu 500 gramas de substâncias análogas à cocaína e que estavam embaladas para revenda. Durante as diligências, os suspeitos informaram aos policiais onde haviam enterrado parte das drogas e duas armas municiadas.





Após indicarem os locais onde drogas, armas e balança de precisão estavam escondidas, na Praia de Almofala, em Itarema, os três suspeitos foram detidos em flagrante e conduzidos para a Delegacia Municipal de Itarema, onde o inquérito policial foi instaurado. Ainda de acordo com a investigação, Mateus é apontado como um dos suspeitos de ter participado de um duplo homicídio em Juritianha. O crime deixou duas pessoas mortas e outras duas pessoas feridas.





A Polícia Civil mantém as investigações no intuito de levantar mais informações sobre o envolvimento do trio em outros crimes na região. As armas e drogas foram levadas para a unidade policial e serão encaminhadas para realização de perícia na Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).





(Cnews)