Ceará e Fortaleza empatam no primeiro Clássico-Rei de 2020

O equilíbrio prevaleceu no primeiro Clássico-Rei. Neste sábado, 1º, na Arena Castelão, pela Copa do Nordeste, Ceará e Fortaleza empataram por 1 a 1. Klaus abriu o placar para o Vovô, aos 31 minutos do primeiro tempo, e Osvaldo, de bicicleta, empatou para o Leão, aos 18 minutos da etapa final. O empate deixou o Alvinegro na terceira posição do grupo B, com dois pontos. Já o Tricolor ficou na quinta posição do grupo A, também com dois pontos.





No primeiro tempo, os rivais viveram momentos diferentes com o passar do tempo. O Fortaleza foi quem buscou atacar mais no início de jogo, com jogadas velozes pelas pontas, principalmente do lado esquerdo. Porém, o Tricolor do Pici só criou uma chance real de gol, com Osvaldo, aos 11 minutos, em chute da entrada da área. Wellington Paulista pegou o rebote de Fernando Prass e completou para o gol, mas estava em posição de impedimento.





Após os 20 minutos, o Ceará passou a ter postura mais ativa em campo, quase sempre com apoio dos laterais. Porém, as tentativas de gol não levaram perigo ao gol de Felipe Alves. Mas aos 31 minutos, Felipe Baxola cobrou escanteio na cabeça do zagueiro Klaus, que, sem pular, desviou para o gol e abriu o placar para o Vovô.





Após sofrer o gol, o Fortaleza tentou dar resposta imediata em busca do empate. Juninho, em duas cobranças de falta, levou bastante perigo, mas Fernando Prass manteve a vantagem no placar para o Alvinegro de Porangabuçu na primeira metade do jogo.





No segundo tempo, logo de início, o Leão começou pressionando o adversário. Carlinhos e Wellington Paulista tiveram chances de perigo nos dois primeiros minutos. Porém, aos seis, Samuel Xavier cruzou para Rafael Sobis, que cabeceou na trave. Mas esse foi um lance isolado. O Fortaleza seguiu buscando o gol de empate na segunda metade do jogo. E ele veio aos 18 minutos.





Mariano Vázquez roubou bola no campo de ataque e cruzou para Osvaldo que, de bicicleta, completou para o gol e empatou o jogo. O Tricolor seguiu pressionando após o gol. Aos 33 minutos, em jogada de velocidade, Ederson ficou cara a cara com Prass e chutou para o gol, mas o goleiro do Ceará fechou o ângulo e evitou o tento.





Apesar disso, o Ceará chegou a marcar um gol, aos 36 minutos, com Rick. Mas, de maneira equivocada, o bandeirinha marcou impedimento e o gol foi anulado. O Alvinegro permaneceu com as melhores chances até o fim do jogo. Aos 43 minutos da etapa final, Rodrigão cabeceou e a bola tocou no braço de Quintero. O juiz marcou pênalti e expulsou o zagueiro do Fortaleza.





Aos 46, Vinícius cobrou e Felipe Alves defendeu a cobrança, mantendo a igualdade no placar. Fim da partida, e 1 a 1 foi o resultado do primeiro Clássico-Rei de 2020.





O Ceará joga novamente na próxima quinta-feira, 5, às 21h30min, contra o Pacajus, pelo Campeonato Cearense. Já o Fortaleza enfrenta o Atlético-CE na mesma data, às 20 horas, pelo estadual.









Ficha técnica





Fortaleza

4-2-3-1

Felipe Alves, Gabriel Dias, Quintero, Bruno Melo, Carlinhos; Felipe, Juninho (Bonilha); Romarinho, Vázquez, Osvaldo (Ederson); W. Paulista (Edson Cariús). Téc: Rogério Ceni





Ceará

4-1-4-1

Prass, Samuel Xavier, Luiz Otávio, Klaus, Bruno Pacheco; William Oliveira; Rogério, Charles, Baxola (Vinícius), Leandro Carvalho (Rick); Sóbis (Rodrigão). Téc: Argel Fucks





Local: Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 1/2/2020

Horário: 18 horas

Árbitro: Pablo Ramon Pinheiro (RN)

Assistentes: João Marcelo dos Santos (RN) e Lourival Candido das FLores (RN)

Cartões Amarelos: Carlinhos, W. Paulista, Romarinho, Felipe, Vázquez, Ceni (FOR) Pacheco, Klaus, Sóbis, Argel (CEA)

Cartões Vermelhos: Quintero (FOR)





(O Povo)

Foto: Júlio César