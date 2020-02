Guarany de Sobral empata com Ceará e continua na liderança do Cearense

Vovô não consegue alcançar a liderança, que segue com o Cacique do Vale.

Em jogo sonolento, Ceará e Guarany de Sobral ficaram no empate sem gols na tarde deste sábado (29), pela quinta rodada do Cearense, no Estádio Presidente Vargas. Com o resultado, o Cacique do Vale segue tranquilo na liderança, com 10 pontos. O Vovô vem logo em seguida, com oito pontos. O time de Enderson vem sendo muito cobrado por melhor futebol. Esse é o oitavo empate da equipe na temporada





Primeiro tempo





A primeira boa chance do primeiro tempo foi do Guarany. Siloé recebeu a bola e arriscou chute da entrada da área. Fernando Prass espalmou para longe. O Ceará conseguiu responder só aos 29. Ricardinho arriscou um chutaço. Bola resvalou nas mãos do goleiro e atingiu o travessão. O Vovô teve maior posse de bola e dominou o jogo. Dificultou a vida do Cacique do Vale, mas esbarrou na falta de assertividade ao finalizar.





Segundo tempo





O Vovô começou ameaçando. Aos 3 minutos, Felipe Silva fez o chute colocado pela direita, mas bola saiu pela linha de fundo. Depois, Felipe Silva deu o passe para Leandro Carvalho, que arriscou e obrigou Mauro a salvar. Wescley saiu, entrou Juninho Quixadá. E foi o meia que deu passe para Felipe Silva. Ele arriscou para nova defesa de Mauro. Cacique do Vale estava mais aceso no segundo tempo. Bugre conseguiu deixar disputa mais equilibrada. Saiu Rodrigão, entrou Bergson. Felipe Silva deixou o campo para entrar Mateus Gonçalves. Ninguém conseguiu mudar o placar. Prass foi o maior destaque do empate.





