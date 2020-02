Ceará já tem mais de 200 policiais afastados por motim

Neste domingo (23), Diário Oficial do Estado publicou nomes de mais 62 PMs que respondem a processo administrativo.

Já são 230 policiais militares das fileiras do Estado afastados por participação no motim iniciado na última terça-feira (18). Em edição do Diário Oficial do Estado (DOE) publicada neste domingo (23), outros 62 nomes se juntam aos 168 que já haviam sido afastados na sexta-feira (21).





Conforme o DOE, instaração de Processos Administrativos Disciplinares (PADs) pela Controladoria Geral de Disciplina (CGD) foram contra 61 agentes por "deserção especial", e um por "estimular a paralisação nas redes sociais". Neste domingo, o Estado divulgou as prisões de mais de 30 PMs por deserção.





Segundo o Diário Oficial, os PMs respondem por participação em "condutas transgressivas" e "incapacidade de participação nos quadros da Polícia Militar".





Os afastamentos são preventivos com duração de 120 dias. Contudo, os policiais já estão foram da folha de pagamento a partir deste mês de fevereiro.





Os profissionais afastados devem entregar a identificação funcional, distintivo, armas, algemas e qualquer outro elemento que os caracterizem. Eles também terão descontos nos salários já aplicados. Conforme o DOE, há outros procedimentos ainda em andamento, abertos pela Polícia Militar em forma de Inquéritos Policiais Militares (IPMs), remetidos à CGD.





Entenda o caso





O motim de parte dos PMs ocorre desde o final da tarde da última terça (18). No dia seguinte, o senador licenciado e ex-governador Cid Gomes chegou a ser atingindo por 2 tiros de armas de fogo em grande tumulto em Sobral. Em meio a policiais amotinados, há a presença de 2,5 mil soldados do Exército Brasileiro no Ceará reforçando a segurança nas ruas do Estado, além de 150 agentes da Força Nacional que estão na região para conter a crise na segurança pública.





Essas medidas estão dentro da Operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) decretada pelo presidente Jair Bolsonaro na última quinta (20).





(Diário do Nordeste)

Foto: Camila Lima