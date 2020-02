Comboio do Exército já está em Fortaleza para reforçar a segurança da cidade; vídeo

Soldados estão divididos em equipes nos bairros com maior movimentação de pessoas.

Fortaleza começa a receber reforço do Exército para garantir a segurança na cidade, após o início do motim de policiais militares que paralisaram as atividades nesta semana.





Atualmente os soldados estão divididos em equipes e realizam o patrulhamento nos bairros com maior movimentação, enquanto durar a Garantia da Lei e Ordem (GLO), autorizada pelo presidente Jair Bolsonaro.





Nesta segunda-feira (24) o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, desembarca em Fortaleza, onde vai acompanhar o trabalho realizado na capital.

