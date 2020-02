Centro Universitário Inta - UNINTA promove doação de sangue junto ao HEMOCE

Cumprindo sua função de contribuir com a sociedade articulando, ao mesmo tempo, práticas dos acadêmicos de cursos da saúde, o Centro Universitário Inta - UNINTA promoverá, no dia 27 de fevereiro, uma jornada de doação de sangue junto ao Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (HEMOCE).





O objetivo da ação, iniciativa da Pró-Reitoria de Extensão e Responsabilidade Social - PRODERES, é a coleta de bolsas de sangue de todos os grupos e fatores, que farão parte do banco do HEMOCE para transfusões e reposições, procedimentos que aumentam na época do carnaval e feriados, devido principalmente ao alto número de acidentes.





A jornada ocorrerá a partir das 8h, no auditório da sede do Centro Universitário Inta - UNINTA, prosseguindo pelos demais turnos. Para doar, acadêmicos, docentes e colaboradores devem ter acima de 18 anos, pesar mais de 50kg, estar bem de saúde e apresentar documento com foto. Menores de idade, a partir dos 16 anos, devem apresentar termo de consentimento assinado por pais ou tutores legais.





Os acadêmicos participantes receberão certificados de responsabilidade social, que contam para atividades complementares. Aqueles que desejarem efetuar a doação antes do carnaval devem procurar o Hemoce - Sobral , localizado na rua José Maria Alverne, 383, no Centro da cidade.





Ciel, atacante do Guarany, apoia a campanha.





Jociel Ferreira da Silva, conhecido como Ciel, visitou o Centro Universitário Inta - UNINTA na manhã do 21 de fevereiro para apoiar a campanha de doação de sangue da Instituição.





Sobre a importância de participar, Ciel afirmou que “é uma ação muito boa e importante: salva vidas. Eu fico feliz com essa atitude, porque muitas pessoas precisam de sangue, inclusive nos hospitais onde tem pessoas internadas, e é muito gratificante ver essa atitude da doação”, relatou o atleta.





Ciel é um dos artilheiros do Guarany Sporting Club e um dos atacantes mais destacados no atual Campeonato Cearense de Futebol. Pernambucano de Caruaru, o atleta de 37 anos já atuou nos times do Porto e Santa Cruz (PE), América (RN), e Fluminense (RJ), bem como no Caucaia e no Ceará, dentre outros clubes. Joga para o Guarany desde janeiro de 2020.









SERVIÇO

Doação de sangue no

Centro Universitário Inta - UNINTA

Data: 27/2

Horário: 8h - 20h.

Local: Auditório

Informações: (88) 3112-3500.