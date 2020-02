"CHUVA" DE BALAS DEIXA DUAS PESSOAS FERIDAS NO RESIDENCIAL NOVA CAIÇARA, EM SOBRAL

Na noite de ontem (14), por volta das 19h00, dois homens efetuaram vários disparos de arma de fogo no residencial Nova Caiçara, atingindo duas pessoas. As vítimas foram socorridas para o hospital Regional Norte. Felizmente, as vítimas não correm risco de morte.





Segundo informações colhidas no local, dois homens vestidos de garis e armados de revólver, chegaram e efetuaram vários disparos, alvejando duas pessoas.





A Polícia foi acionada, realizou diligências, mas os criminosos não foram localizados.





Mais detalhes em instantes.





(Sobral 24 horas)