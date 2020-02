UNINTA: Aulas de especialização em Fisioterapia contarão com educador referência no Estado

Como parte da programação acadêmica dos cursos de pós-graduação do Centro Universitário INTA – UNINTA, acontecerão nos dias 15 e 16 de fevereiro aulas dos curso de Especialização em Fisioterapia Traumato Ortopedia, Biomecânica e Desportiva.





Na ocasião, parte das aulas serão conduzidas pelo professor Dr. Mário Amorim, fisioterapeuta tido como referência no Ceará. O doutor Amorim já foi eleito melhor Fisioterapeuta Esportivo do Brasil pela Festa das Personalidades Esportivas do Futsal Brasileiro de 2011 a 2017 (por 7 anos consecutivo); tem se desempenhado como professor de várias pós graduações pelo País, e como palestrante de congressos nacionais e internacionais.





Também, o professor Amorim tem sido fisioterapeuta de artistas famosos, assim como Diretor Chefe de Fisioterapia da Confederação Brasileira de Jiu Jitsu, e Fisioterapeuta da Seleção Cearense de Futsal Masculina.





A Pró-Reitoria de Pós-Graduação do Centro Universitário INTA (UNINTA) informa que ainda há vagas abertas para nova turma de especialização.





Mais informações: (88) 3112-3500 | 9.9833-0607 | 9.9934-1119.