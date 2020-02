VÍDEOS: Cid Gomes está na UTI, após levar 2 tiros de arma de fogo; balas atingiram pulmão e clavícula

O senador foi socorrido e passa por exames.

O senador licenciado e ex-governador do Ceará Cid Gomes (PDT) foi atingido por dois tiros. O fato ocorreu no fim da tarde desta quarta-feira (19), em Sobral (Norte do Ceará). Cid estava em uma retroescavadeira tentando entrar em um quartel militar ocupado por homens mascarados.





Segundo a assessoria do político, um projétil bateu na clavícula e saiu e o outro se alojou no pulmão esquerdo. Os tiros foram disparados em meio a atos de policiais militares em todo o Estado.





O ex-governador foi levado ao Hospital do Coração de Sobral, chegou a ser transferido para a Santa Casa de Misericórdia da cidade, mas retornou para o Hospital do Coração onde ficará na UTI em observação.





O irmão de Cid, Ciro Gomes, publicou em rede social que o senador "foi vitima de dois tiros de arma de fogo por parte de policiais militares amotinados e mascarados". Conforme Ciro, "as informações médicas são de que as balas não atingiram órgãos vitais apesar de terem mirado seu peito esquerdo".





"Novos exames estão sendo feitos, mas a palavra aos familiares e amigos é de que Cid não corre risco de morte", informou Ciro.





Em outro vídeo do momento, Cid Gomes discute com um dos policiais envolvidos, separados por uma grade. "(...) é ilegal. Vocês têm cinco minutos pra pegarem os seus parentes, as suas esposas e seus filhos e sair daqui em paz. Cinco minutos. Nem um a mais", diz Cid. O policial responde:"Você não tem autoridade pra fazer esse tipo de coisa. Me solte". Cid, então, responde: "E você está preso". Em seguida, o tumulto continua.





Momentos antes, Cid Gomes postou stories em seu Instagram afirmando que iria a Sobral para "definir coletivamente uma estratégia para dar paz" à cidade.





O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), afirmou estar acompanhando "com preocupação" desdobramentos do ocorrido com o senador licenciado.





Em nota, o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que está "analisando as providências que podem ser tomadas" diante da situação com o senador. "Já foram enviadas equipes da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal para Sobral para garantir a segurança" de Cid, conforme o ministério.

SITUAÇÃO EM SOBRAL





No município de Sobral, a 248 km de Fortaleza, 240 agentes de segurança que fazem parte da Unidade Integrada de Segurança (Uniseg) chegaram a parar, de acordo com apuração do Sistema Verdes Mares.





Homens encapuzados sentados nas janelas de viaturas mandaram comerciantes fecharem as portas durante a tarde, no Centro da cidade. Um vídeo mostra as viaturas passando, por volta de 14h, com homens fazendo gestos com os braços, indicando para baixarem as portas das lojas.





Com informações do DN