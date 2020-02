Cid Gomes grava vídeo após deixar UTI e é transferido para Fortaleza a pedido da família

O senador licenciado Cid Gomes aparece em um vídeo gravado por ele mesmo e divulgado pelo Hospital do Coração de Sobral, na manhã desta quinta-feira (20). O ex-governador do Ceará agradeceu o cuidado que teve na unidade e comemorou o estado de saúde. "Saio daqui sem a necessidade de cuidados intensivos. Posso ir para um quarto, graças ao cuidado, atenção e competência de vocês", disse em agradecimento à equipe médica.





Cid Gomes deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e foi transferido para a enfermaria nesta manhã. O estado de saúde dele está estabilizado, "matendo-se hemodinamicamente estável e com padrão normal", segundo boletim divulgado pelo hospital.





O boletim médico, divulgado às 8h40, não diz se o senador receberá alta hospitalar. Também não há informações sobre uma possível transferência de Cid Gomes para outra unidade de saúde do estado.





Transferência para Fortaleza





Por volta das 11h, Cid deixou a unidade para ser transferido para Fortaleza em um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer). Ele entrou na aeronave acenando.





Segundo o prefeito de Sobral e irmão do Senador, Ivo Gomes, o senador foi transferido a pedido da família. Ele chegou à Capital no começo da tarde e ficará internado em um hospital particular. O governador Camilo Santana acompanhou a chegada do senador.





Cid Gomes foi baleado ao tentar furar o bloqueio formado por policiais militares que estavam no 3º Batalhão da Polícia Militar do município. O senador pilotava uma retroescavadeira e foi atingido pelos disparos quando avançou sobre os PMs chegando a derrubar o portão de entrada do quartel. De acordo com a assessoria do político, um projétil bateu na clavícula e saiu, enquanto o outro se alojou no pulmão esquerdo. Ele passou a noite na UTI do Hospital do Coração, em Sobral.





Investigação





A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que as investigações a respeito do crime cometido contra Cid Gomes estão com o Núcleo de Homicídios da Delegacia Regional de Sobral da Polícia Civil. Uma equipe do Grupo de Pronta Intervenção (GPI) da Polícia Federal, composta por agentes, peritos e papiloscopistas está se dirigindo à Sobral para auxiliar os trabalhos da Polícia Civil.









Ciro se pronuncia





O irmão de Cid, Ciro Gomes, publicou em rede social que o senador "foi vítima de dois tiros de arma de fogo por parte de policiais militares amotinados e mascarados". Conforme Ciro, "as informações médicas são de que as balas não atingiram órgãos vitais apesar de terem mirado seu peito esquerdo".





"Novos exames estão sendo feitos, mas a palavra aos familiares e amigos é de que Cid não corre risco de morte", informou Ciro.





Momentos antes dos tiros, Cid Gomes postou stories em seu Instagram afirmando que iria a Sobral para "definir coletivamente uma estratégia para dar paz" à cidade.





(Diário do Nordeste)