Começa a chegar a Fortaleza a tropa de 300 homens da Força Nacional de Segurança

Já estão em Fortaleza 50 dos 300 homens da Força Nacional de Segurança (FNS) que deverão permanecer no Ceará pelo prazo mínimo de 30 dias, como reforço para o policiamento enquanto durar a greve de policiais e bombeiros militares. A fração da tropa veio de avião de outros estados e desembarcou por volta de 11 horas no antigo aeroporto Pinto Martins, no bairro Vila União. O contingente embarcou em um ônibus da PM escoltado por viaturas do Comando de Policiamento Especializado de Choque (CPE/Choque) e motocicletas da FNS.





O pedido para que novamente a FNS viesse ao Ceará auxiliar as forças regulares da Segurança Pública partiu do governador Camilo Santana (PT) ainda da terça-feira (18), quando eclodiu a greve de PMs e bombeiros. A portaria assinada pelo ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, ressalta que a logística da ação da Força Nacional no Ceará será de responsabilidade do estado, como alojamento da tropa, alimentação e transporte.





O restante da tropa deve chegar ao Ceará até a noite desta quinta-feira e logo será destacada para iniciar o trabalho de policiamento nas ruas e avenidas da Capital, que, no momento, conta com a presença de um efetivo diminuto da PM. Apenas patrulhas dos cinco batalhões de Polícia de Choque (CDC, Cotam, Cotar, Canil e Bope) estão atuando. Para isto, contam com o reforço da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) e de efetivos da Polícia Civil retirados de delegacias especializadas, metropolitanas e distritais, além de departamentos e divisões.





Carnaval em risco





A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) ainda não divulgou como será feita a segurança durante o feriadão do Carnaval 2020 no estado. As cidades de Fortaleza, Aracati (no Litoral Leste) e Paracuru (Litoral Norte), são as que mais preocupam as autoridades por concentrarem o maior volume de foliões e turistas.





O embarque da tropa de reforço da “Operação Carnaval” deveria ter ocorrido na manhã desta quinta-feira (20), mas foi adiado para a amanhã (21), e ainda não há uma definição sobre o quantitativo de contingente a ser deslocado da Capital para o interior.





(Fernando Ribeiro)