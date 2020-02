Ataque contra Cid Gomes ganha destaque na imprensa internacional

Agência de notícias Associated Press destaca que o senador foi baleado após liderar protesto contra movimento grevista de policiais.





O ataque a tiros contra o senador licenciado Cid Gomes (PDT), em Sobral (região norte do Ceará), começou, na noite desta quarta-feira (19), a ser destaque no noticiário internacional.





O jornal norte-americano "The Washington Post" publicou, em sua edição digital, a notícia de que o parlamentar cearense "foi baleado no peito enquanto tentava intervir em uma greve de militares por reajuste salarial" e depois o ex-governador do Ceará foi hospitalizado.

"Senador brasileiro é ferido à bala durante protesto de policiais" foi o título do despacho da AFP publicado pelo jornal peruano "El Comercio"





A reportagem também cita o vídeo mostrando o momento do ataque, quando Cid em uma retroescavadeira avança em direção a um piquete de homens com o rosto coberto por balaclava.





"Não fica imediatamente claro de onde o disparo veio", ressalva o jornal americano.





O "Washington Post" lembra que logo antes de liderar o protesto, Cid postou um vídeo no Twitter compartilhando sua raiva e convocando as pessoas para ajudá-lo a "acabar com a greve".





Assinado pela correspondente Diane Jeantet, sediada no Rio de Janeiro, texto sobre a situação no Ceará foi feito pela agência americana de notícias Associated Press (AP). O relato informou ainda que no Brasil os policiais militares são proibidos por lei de fazerem greve.





"Durante o dia, pequenos atos de vandalismo ocorreram pelo Estado", destacou a correspondente da AP, citando que homens encapuzados invadiram batalhões da PM, depredaram instalações e esvaziaram pneus de veículos.

Jornal americano noticia que "Senador brasileiro baleado em meio a tumulto de forças policiais em greve"





O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), também foi mencionado na reportagem, ressaltando o pedido encaminhado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública para as forças federais ajudarem a manter a ordem.





A agência francesa de notícias France Presse (AFP) também noticiou o ataque contra o ex-ministro de Educação de Dilma Rousseff (2011-2016), com base nos tuítes de Ciro e nota divulgada pela assessoria do PDT.





"Em outras fotos, ele aparece com a camisa ensanguentada na altura do coração", descreve o despacho da AFP, que apresenta o senador licenciado do PDT como "parte de um clã muito influente no Ceará".





(DN)