Vídeo: antes de ser baleado, Cid Gomes fez discurso chamando policiais de "bandidos"

O ex-governador Cid Gomes (PDT), antes de seguir para o quartel onde foi baleado por manifestantes, realizou discurso em que afirmou que havia "carros da polícia e bandidos dentro" circulando em Sobral. Em momento anterior da mesma fala, ele disse que "ninguém vai fazer o que esses bandidos estão fazendo" na cidade.





Em dado momento do discurso, um apoiador interrompe e afirma que os policiais amotinados só mudaram de estratégia, deixando de circular pela cidade nas viaturas, devido ao anúncio de Cid, que avisou em suas redes sociais que estaria em direção a Sobral para negociar com o movimento.





Cid avisa, no vídeo, que está desarmado, e levanta a própria camisa para mostrar que não porta armas. Ele diz ainda que vai negociar mesmo que existam riscos: "Eu vou enfrentar sob o custo da minha vida", afirma. O senador chama também os policiais de "incitadores da violência".





Convocatória





O senador é visto, no vídeo do discurso, com uma blusa preta de mangas longas, mas convoca "todo sobralense de bem" a garantir por conta própria a segurança da cidade, vestindo camisas amarelas ou laranjas, que estariam sendo providenciadas no momento da fala. Na gravação em que tenta invadir o quartel dos policiais amotinados com uma retroescavadeira, Cid está com a roupa laranja. Ele diz que irá "de peito aberto" à frente da população da cidade realizar o policiamento.

