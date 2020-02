Classe especial de policiais civis do Ceará passa a receber R$ 12 mil após 2022

Os níveis aumentam de 20 para 25 e o número de classes sobe de quatro para cinco. Para cada classe é necessário ter um curso e tempo de serviço.





Classe especial de policiais civis, inspetores e escrivães devem ter remuneração de até 12.064,90, com o pacote de valorização de profissionais da Segurança Pública, que foi anunciado na sexta-feira, 31.





Na tabela de 2014, o inspetor e o escrivão recebiam na primeira classe, R$ 2.946,19, na segunda, R$ 3.240,80, e terceira, R$ 3.564,89. Já a classe especial a remuneração era de R$ 3.921,37.





Na tabela de 2020, existem a classe A, com quatro níveis, classe B, com sete níveis, classe C, também com sete níveis, e a classe D, com dois níveis. O salário inicial é de R$ 3.732,86 e a maior remuneração de R$ 6.820,81.





Com o pacote de valorização, em 2022, após o parcelamento em quatro vezes, que começa em março de 2020 e termina em dezembro de 2022, a remuneração inicial é de R$ 4.666,08 e a classe especial passa a receber R$ 12.064,90. Os níveis aumentam de 20 para 25 e o número de classes sobe de quatro para cinco. Para mudar de classe é necessário curso e tempo de serviço.





De acordo com o Sindicato dos Policiais Civis do Ceará (Sinpol-CE), os R$ 12 mil não contemplaria quem está aposentado, pois os policiais não possuem o curso e, dessa forma, não chegariam a classe especial. A situação teria gerado desconforto, além do valor inicial da proposta, que foi abaixo do esperado.





Conforme o Sinpol, a diretoria está procurando meios para sensibilizar o Governo do Estado para reverter alguns quadros da proposta.





