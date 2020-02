DENÚNCIA DO INTERNAUTA!

Internauta envia denúncia ao Blog Sobral 24 horas, relatando a existência de um buraco que se foram na avenida Ministro César Cals, no bairro Terrenos Novos.

Veja a denúncia na íntegra:

"Boa tarde. Sobral 24h. Quero fazer um apelo a Prefeitura Municipal de Sobral sobre este buraco que se forma uma cratera, causando perigo aos condutores de carros, motos, bicicletas e pedestres que caminham ao lado do buraco. Peço a Secretaria de obras que faça a manutenção do asfalto com urgência antes que aconteça uma tragedia com alguém.









Avenida Ministro Cesar Carls, Bairro Terrenos Novos, próximo ao Nucleo de Menores.









Agradeço ao blog 24h. Pelas postagens da noticias."