Concurso da Marinha tem remuneração de até R$ 9 mil

Edital foi publicado no Diário Oficia da União, nesta sexta-feira.

Nesta sexta-feira (7), foi publicado no Diário Oficial da União o edital do concurso da Marinha do Brasil. As remunerações podem chegar a R$ 9.070,60.





As inscrições deverão ser feitas entre os dias 16 e 31 de março, no site da Marinha. A taxa custa R$ 127.





As 11 vagas serão para o quadro de oficiais da Armada, intendentes e o quadro de oficiais fuzileiros navais.





Poderão se inscrever pessoas do sexo masculino com nível superior completo e que tenham idade inferior a 29 anos.





os candidatos serão avaliados por meio da prova objetiva de Conhecimentos Profissionais e Inglês, redação e eventos complementares (verificação de dados biográficos, inspeção de saúde; teste de aptidão física; prova de títulos, avaliação psicológica, verificação de documentos).