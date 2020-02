CRUELDADE: Jovem preso confessa ter assassinado a vizinha a marteladas durante assalto em Maranguape

A Polícia Civil elucidou, em menos de 48 horas, o cruel assassinato de uma mulher na cidade de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Claudiana Teixeira da Rocha, 36 anos, tecelã, mãe de uma adolescente, foi morta a marteladas durante um assalto. A Polícia também suspeita que ela tenha sido estuprada. Nesta terça-feira (4), um suspeito foi detido e acabou confessando o crime. Ele era vizinho da vítima.





O crime ocorreu na madrugada de segunda-feira (3), no bairro Outra Banda, em Maranguape. Claudiana saiu de casa por volta de 4h30, como fazia todos os dias, em direção ao trabalho, uma indústria têxtil, mas acabou sendo rendida por um vizinho que tentou assaltá-la. Ela teria reconhecido o bandido e acabou sendo arrastada para um imóvel desabitado e morta a marteladas. O corpo foi encontrado despido, o que levou a Polícia a acreditar que houve violência sexual (estupro).





Na tarde de ontem (4), bandidos tentaram matar o suspeito do crime, que foi resgatado e preso pela Polícia. Francisco Renan Moreira Filho, 18 anos, confessou ao delegado Jurandir Braga Nunes, titular da Delegacia Metropolitana de Maranguape (DMM), o crime, mas negou ter praticado o estupro. A Polícia vai aguardar o laudo cadavérico que será elaborado pelos legistas da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), que vai apontar a causa mortis.





Martelo





No depoimento que prestou na Polícia Civil, Francisco Renan confessou que era vizinho da tecelã e sabia que todos os dias ela saía de casa cedo da manhã, por volta de 4h30, para ir ao trabalho. Preparou a emboscada e acabou matando Claudiana. O martelo usado no crime foi encontrado pelos inspetores e apreendido.





Com a morte de Claudiana, em Maranguape, subiu para 32 o número de mulheres assassinadas no Ceará em 2020.





Veja, a seguir, a lista completa das vítimas:





Janeiro





01 (01/01) – Valdiane Almeida da Silva, 18 (bala) – Av. Sgto. Hermínio/Pres. Kennedy (CAPITAL)





02 (02/02) – Karolaine Maria Carneiro dos Santos, 18 (bala) – Bairro Bom Jardim (CAPITAL)





03 (02/01) – Clarissa Gomes da Silva, 24 (bala) – Sede/Centro (BANABUIÚ)





04 (04/01) – Kathly Anny Freitas, 22 (bala) – Sede (QUIXADÁ)





05 (04/01) – Laura Adriana Freitas Carneiro, 43 (bala) – Sede (QUIXADÁ)





06 (05/01) – Thaís Avelino de Souza Nascimento, 32 (bala) – R. Catolé/Jangurussu (CAPITAL)





07 (05/01) – Maria Cheyla Cristina Lima Lins, 34 (facadas) – B. São José (JUAZEIRO DO NORTE)





08 (05/01) – Maria Terezinha Dias Menezes, 74 (facada) – Sede (SOBRAL)





09 (06/01) – Alane dos Santos Camelo, 22 (bala) – Av. Wenefrido Melo/Mondubim (CAPITAL)





10 (06/01) – Janaína Carneiro de Oliveira Amaral, 27 (bala) – Sede (BANABUIÚ)





11 (07/01) – Ana Angélica Pereira Capistrano, 48 (bala) – Av.Mister Hull/Ant. Bezerra (CAPITAL)





12 (07/01) – Maria de Lourdes Ramos Lopez, 21 (bala) – Localidade Baixa Grande (PACAJUS)





13 (07/01) – Inara do Nascimento Ferreira, 17 (bala) – R. Princesa Isabel/Genibaú (CAPITAL)





14 (14/01) – Nayra Kelly do Nascimento Lima, 18 (bala) – Sede (LAVRAS DA MANGABEIRA)





15 (17/01) – Maria Jucileide Pereira da Silva. 54 (facadas) – (RUSSAS)





16 (17/01) – Maria da Paz Abel Pires de Sousa, 49 (bala) – Sede (TAUÁ)





17 (18/01) – Diana Anastácio da Silva, 58 (bala) – Localidade Gurguri – CE-040 (FORTIM)





18 (18/01) – Maria Neliane Gomes da Silva, 34 (bala) – Bairro Padre Júlio Maria (CAUCAIA)





19 (18/01) – Camila Veras da Silva, 27 (bala) – R. Justiniano Serpa/B. Otávio Bonfim (CAPITAL)





20 (20/01) – Edna Guedes Venâncio, 49 (outros meios) – Sede (POTENGI)





21 (22/01) – Geruza Helena Alves Bezerra, 44 (pedras/outros) – Serra do Estevão (QUIXADÁ)





22 (24/01) – Maria Nísia Teixeira Freitas, 82 (outros meios) – Icaraí (CAUCAIA)





23 (24/01) – Vítima não identificada (bala) – Distrito de Jurema (CAUCAIA)





24 (25/01) – Dayane da Silva Mascarenhas, 30 (bala) – Bairro São José (JUAZEIRO DO NORTE)





25 (25/01) – Damiana Samara Apolinário da Silva, 27 (faca) – Triângulo (JUAZEIRO DO NORTE)





26 (25/01) – Kauane Teixeira Cabral, 28 (bala) – B. Vila Peri (CAPITAL)





27 (25/01) – Simone Kelly Lopes de Andrade, 33 (bala) – José Walter (CAPITAL)





28 (27/01) – Vítima não identificada (outros meios) – (MARACANAÚ)





29 (29/01) – Maria Cícera Delfino, 47 (pedradas) – (MARTINÓPOLE)





30 (30/01) – Valdiana Alves Duarte, 21 (bala) – R. Guararema/Granja Lisboa (CAPITAL)





Fevereiro





01 (02/02) – Juliana Sousa Cruz (bala/carbonizada) – CE-176 (SANTA QUITÉRIA)





02 (03/02) – Claudiana Teixeira da Rocha, 36 (marteladas) – B. Outra Banda (MARANGUAPE).





(Blog do Jornalista Fernando Ribeiro)