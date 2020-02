De tornozeleira, Pezão é visto bebendo cerveja em bar

Ex-governador está livre desde dezembro do ano passado.

Réu na Operação Lava Jato, o ex-governador do Rio Luiz Fernando Pezão foi flagrado em um momento de lazer na cidade de Piraí, no Sul Fluminense. Na imagem, Pezão aparece com um copo de cerveja na mão e em uma mesa cheia de garrafas.





O ex-governador está em liberdade desde dezembro do ano passado, mas saiu da cadeia com medidas cautelares, incluindo o uso de uma tornozeleira eletrônica. Na imagem, Pezão veste uma calça escura, possivelmente para esconder o objeto.





O momento de lazer aconteceu no bar Rei do Torresmo, estabelecimento tradicional de Piraí, cidade natal do ex-governador.





Em declaração ao jornal O Dia, o dono do bar, Geraldo Teixeira, afirmou que Pezão continua sendo querido na cidade, mesmo após as denúncias de corrupção.





– Ele não veio para ir no bar, mas parou um pouco aqui, muito tempo que não aparecia e não nos víamos. Independente de qualquer coisa, é meu amigo. Ele ficou um pouquinho, conversou comigo, com os amigos, se distraiu. Estava com saudade de comer um torresmo – minimizou o empresário.





Além da tornozeleira, o Supremo Tribunal de Justiça determinou que Pezão está proibido de ficar na rua entre 20h e 6h do dia seguinte. O ex-governador também não pode ter contato com outros réus do caso. (Pleno News)