DENÚNCIA DO INTERNAUTA!

Internauta envia denúncia ao Blog Sobral 24 horas, informando que o portão de entrada e saída do colégio Antenor Naspolini é muito pequeno, causando tumultuo na entrada e saída dos alunos.

Veja a denúncia na íntegra:

"Oi Bom dia. Queria que você publicasse essas imagens e pedisse ao Senhor Prefeito que ele aumentasse mais o portão do Antenor Naspolini aqui no Alto Novo. Todo dia tem essa burocracia tanto para entrar como para sair. O portão é muito pequeno para muita gente. Sem contar que além de as pessoas entrarem e saírem tudo ao mesmo tempo ainda existe trabalhadores que saem com seu trasporte pelo lugar, a gente sai aí fica muito difícil."