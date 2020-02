Suspeitas de coronavírus no Brasil diminuem para nove

Ministro da Saúde falou nesta quinta-feira sobre o trabalho da pasta contra o novo vírus.

O número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil caiu de 11 para 9 de acordo com a última atualização feita pelo Ministério da Saúde na manhã desta quinta-feira (6). A quantidade foi divulgada pela pasta durante uma apresentação sobre o atual cenário da doença.





Durante a reunião, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, falou sobre a necessidade de estados e municípios realizarem seus planejamentos com o objetivo de definir as estratégias, de acordo com cada realidade, para se preparar contra o vírus.





– Estamos no momento de planejar. Isso significa que cada estado deve fazer reuniões com suas cidades para definir a estratégia de acordo com a lógica local – orientou.





Os estados que concentram as maiores quantidades de casos suspeitos são o Rio Grande do Sul e São Paulo, com 3. Já em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e em Santa Catarina, o número é de apenas 1 pessoa suspeita em cada uma das três unidades da federação.





(Pleno News)