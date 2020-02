DENÚNCIA: FALTA DE TRANSPORTE ESCOLAR PREJUDICA ALUNOS DO RESIDENCIAL CAIÇARA, EM SOBRAL

Internauta envia denúncia ao Blog Sobral 24 horas, relatando a falta de transporte escolar para os alunos que residem no residencial Nova Caiçara.

Veja a denúncia na íntegra:

"Boa tarde Sobral 24 horas, venho aqui pedir educadamente ao diretor responsável pelo colégio Dom Walfrido, que tente fazer alguma coisa com os alunos do residencial Nova Caiçara, pois estão sem transporte escolar, sou mãe de uma aluna e não tenho como pagar todos os dias r$ 10 reais de mototáxi para ela ir a escola, então acredito que alguém do colégio poderia conseguir transporte escolar para esses alunos que se encontram nessa situação, então obg e espero que isso seja resolvido.









Sou mãe de uma aluna que estuda lá e ela está todo dia chegando atrasada por falta de transporte.

O colégio é muito bom, é maravilhoso, o problema é esse falta de transporte escolar."