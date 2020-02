Ex-Botafogo e Grêmio, Valdir Espinosa morre aos 72 anos

Técnico foi campeão com os dois clubes.

Ex-treinador do Grêmio e do Botafogo, Valdir Espinosa morreu, nesta quinta-feira (27), aos 72 anos de idade. Espinosa passou por uma cirurgia no abdômen no dia 17 de fevereiro sendo internado novamente três dias após o procedimento, mas não se recuperou.





Atualmente, ele era gerente de futebol do Botafogo, clube onde foi campeão do Campeonato Carioca de 1989. Nascido em Porto Alegre, Espinosa começou como jogador do Grêmio e passou pelo CSA, Esportivo e Caxias. Em 1978, ele iniciou a carreira de treinador no Esportivo.





Em 1983, ele comandou o Tricolor dos Pampas se consagrando campeão na Libertadores e no Mundial. Seis anos depois, Valdir assumiu o Fogão na vitória do Campeonato Carioca após 20 anos sem uma conquista. Ele também atuou no Cerro Porteño, do Paraguai; no Al-Hilal, da Arábia Saudita; no Tokyo Verdy, do Japão; e no Las Vegas City, nos Estados Unidos.





(Pleno News)