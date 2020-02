BARBÁRIE: PM PRENDE HOMEM SUSPEITO DE TER ESTUPRADO A PRÓPRIA MÃE EM GRANJA/CE

Um homem 22 anos está sendo acusado de um ato monstruoso na cidade de Granja. O homem foi denunciado pelo próprio irmão que informou aos pm’s que o mesmo teria estuprado sua própria mãe.





De acordo com as informações enviadas para a redação do Camocim Polícia 24h, era por volta das 16h20 de ontem, terça-feira 25, quando um homem chegou até o destacamento da PM de Granja e denunciou que seu irmão tinha violentado sexualmente sua própria mãe em sua casa, localizada na Rua Coronel José Elias, no Centro da cidade. Diante da denúncia os policiais militares foram até o endereço e conseguiram localizar o suspeito ainda nas proximidades. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido para a DPC em Camocim onde foi autuado em flagrante com base ao artigo 215-A do CPB.





Efetuaram a prisão: ST Nazareno, ST Gildo e Sgt André

