Cadela grávida morre ao defender seus donos de cobra venenosa

Uma cadela pit bull grávida morreu enquanto impedia que uma cobra entrasse na casa dos seus donos em Pathum Thani, na Tailândia. O animal, de dois anos, chamava-se Nong Horm e estava na fase final da sua gestação.





A cachorra estava grávida de dez filhotes e foi encontrada sem vida com uma espécie venenosa conhecida como cobra de monóculo. Nenhuma das crias sobreviveu. Já o réptil, que tinha mais de um metro de comprimento, morreu com as mordidas de Nong Horm.





O dono do animal, Buncherd Praprom, postou fotos da história no Facebook:

“Por que esse acidente aconteceu com você?”, disse Suriyon Chanthakhet, outro membro da família, em um vídeo. “Sinto muito que você tenha morrido enquanto estava grávida. Nong Horm foi o melhor animal de estimação que a nossa família já teve. Ela era tão leal que até deu a vida por nós.”





(Metro Jornal)